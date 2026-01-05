Трамп заявил о победе Мачадо на выборах в Венесуэле только при его поддержке

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Американский лидер назвал ее очень приятной и «просто милой» женщиной.

Дональд Трамп усомнился в поддержке народа в адрес Мачадо

Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Конфликт США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо могла бы победить на президентских выборах только благодаря его поддержке. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в резиденции во Флориде.

«Я не думаю, что у нее есть поддержка народа, которая ей нужна», — сказал Трамп.

Американский лидер назвал Мачадо очень приятной и «просто милой» женщиной, у которой нет необходимых для руководства страной качеств. Трамп также выразил беспокойство, что ситуация в Венесуэле может втянуть США в затяжной конфликт.

Также глава Белого дома проигнорировал вопросы о поддержке оппозиции, подчеркнув, что ни одна из сторон в настоящее время не пользуется достаточной поддержкой народа и руководства страны.

Он также напомнил, что во время телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, она принесла присягу и выразила готовность сотрудничать на благо страны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, захваченному американскими военными во время атаки США на Каракас президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка.

