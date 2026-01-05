Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения

Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц на территории конфедерации. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства страны.

Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет «до дальнейшего распоряжения». Власти Швейцарии пояснили, что мера направлена на предотвращение вывода активов за границу и не затрагивает действующих членов правительства Венесуэлы.

«Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года», — отмечается в заявлении.

В пресс-релизе уточняется, что заморозка коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии. При этом решающим фактором стал сам факт утраты полномочий в стране происхождения, а не законность этого процесса. Власти конфедерации подчеркнули, что мера создает возможность для последующих правовых разбирательств относительно незаконно приобретенных средств.

Швейцария также вновь призвала к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и уважение территориальной целостности государств.

Ситуация осложнилась после массированной операции США 3 января, в ходе которой, по заявлениям Вашингтона, Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что пара предстанет перед судом по обвинениям в причастности к «наркотерроризму» и угрозе безопасности Соединенных Штатов.

В ответ Каракас запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН, а Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Министерства иностранных дел России и Китая призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув нарушение международного права действиями США. Критика последовала и со стороны МИД КНДР.

