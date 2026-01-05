Венесуэла объявила мобилизацию после удара США

Власти Венесуэлы в ответ на действия Соединенных Штатов объявили мобилизацию вооруженных сил и ввели военный режим для работников нефтяной промышленности и ряда стратегически важных производств. Соответствующий декрет опубликован правительством страны.

Решение распространяется на ключевые отрасли экономики и предусматривает усиленный контроль над объектами энергетики и промышленной инфраструктуры. В документе подчеркивается, что меры приняты для обеспечения стабильной работы предприятий в условиях резкого обострения ситуации.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии… Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом», — сказано в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении масштабного удара по Венесуэле. По данным американских СМИ, в ходе операции погибли десятки человек. Также заявлялось о задержании президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес и их вывозе за пределы страны.

МИД России призвал Вашингтон немедленно освободить венесуэльского лидера и перейти к дипломатическому урегулированию кризиса, подчеркнув недопустимость силового давления на суверенное государство.

