Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы не дают передышки противнику.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА
Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по огневому поражению объектов противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
На днях расчет 122-мм гаубицы Д-30 успешно поразил пункт управления БПЛА и место временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины. Цели были своевременно обнаружены средствами воздушной разведки группировки.
Получив команду, расчет оперативно выдвинулся на заранее подготовленную и замаскированную позицию, развернул орудие и произвел прицельный огонь. В результате прямого попадания уничтожены пункт управления и до десяти боевиков. Поражение целей подтверждено кадрами объективного контроля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
- 5 янв
- Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
- 4 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
- 4 янв
- Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
Читайте также
86%
Нашли ошибку?