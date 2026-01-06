Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Российские артиллеристы не дают передышки противнику.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА

Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по огневому поражению объектов противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

На днях расчет 122-мм гаубицы Д-30 успешно поразил пункт управления БПЛА и место временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины. Цели были своевременно обнаружены средствами воздушной разведки группировки.

Получив команду, расчет оперативно выдвинулся на заранее подготовленную и замаскированную позицию, развернул орудие и произвел прицельный огонь. В результате прямого попадания уничтожены пункт управления и до десяти боевиков. Поражение целей подтверждено кадрами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

