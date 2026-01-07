Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса

На столицу надвигается снегопад, способный за двое суток перевыполнить месячную норму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки мощного циклона, который в ближайшее время накроет Москву и область. По данным госкорпорации, атмосферный вихрь несет с собой интенсивные снегопады, способные за короткий срок изменить погодную обстановку в регионе.
«На столицу надвигается циклон — снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — сказано в сообщении Telegram-канала Роскосмоса.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что с утра 8 января в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Он будет выведен из-за сильного снега, метели и порывистого северо-восточного ветра, скорость которого может достигать 18 м/с. Предупреждение сохранится до конца 9 января.
Специалисты связывают надвигающееся ненастье с прохождением контрастного атмосферного фронта средиземноморского циклона, который принесет в центральную часть России зимнюю непогоду повышенной интенсивности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 янв
- Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
- 7 янв
- Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
- 6 янв
- Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
- 5 янв
- Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
- 4 янв
- Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
- 4 янв
- Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
- 1 янв
- Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
- 31 дек
- На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
- 31 дек
- Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 31 дек
- Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
Читайте также
93%
Нашли ошибку?