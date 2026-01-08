В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Метели, гололедица и снежные заносы — что еще ждет жителей столичного региона?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Погода

Гидрометцентр: в Москве 8 января 2026 года ожидается гололедица и местами метел

В Москве и Московской области в четверг, 8 января, ожидаются облачность и небольшой снег, в некоторых районах умеренный, а в других сильный. Местами в жителей столице настигнет метель, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Такую погоду в столичном регионе спрогнозировали сотрудники Гидрометцентра, информация опубликована на его официальном сайте. Отмечается, что в Москве днем температура воздуха опустится до пяти-семи градусов ниже нуля, ночью — до 12 градусов.

В Подмосковье, по данным синоптиков, столбики термометров покажут от минус трех до минус восьми градусов, в ночное время — до минус 15-ти. Восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду с порывами до 15-ти. Атмосферное давление составит 745–747 миллиметров ртутного столба.

Прежде ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столичного региона «снежный Армагеддон» 9 января. По его словам, вероятно выпадения до 30% месячной нормы осадков, отчего на улицах появятся сугробы до полуметра высотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичам посоветовали в ближайшие дни отказаться от поездок за рулем из-за непогоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Погода
