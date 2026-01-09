Лариса Долина освободила спорную квартиру в Хамовниках

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Срок передачи спорного жилья, которое только в Верховном суде признали собственностью Лурье, не раз переносился.

Когда Долина освободит квартиру, которую у нее купила Лурье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую за 112 миллионов рублей продала Полине Лурье. Об этом журналистам РИА Новости рассказала ее адвокат Светлана Свириденко.

Трудности с получением купленного жилья у Лурье возникли, когда певица заявила о мошенничестве, и суд признал сделку недействительной, и женщина осталась без апартаментов и без денег. Однако Верховный суд обязал исполнительницу вернуть квартиру новой собственнице.

«Долина освободила квартиру», — заявила Свириденко.

Решение о выселении Ларисы Долиной, которое незамедлительно вступило в силу, Мосгорсуд вынес 25 декабря. Кроме того, суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки.

Долина и Лурье заключили сделку летом 2024 года, вскоре после этого певица сообщила, что в этом процессе находилась под давлением мошенников. Затем исполнительница успешно оспорила сделку в суде. Защита Лурье не сдавалась, но во всех инстанциях проиграла.

Верховный суд России 16 декабря признал собственницей квартиры покупательницу и отменил все предыдущие решения. Пока шли разбирательства, Долина продолжала жить в спорной квартире и только после постановления о выселении начала вывозить вещи. Срок заселения Лурье не раз переносился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшие соседи Долиной хотят встретить новую хозяйку ее квартиры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Лариса Долина освободила спорную квартиру в Хамовниках
23:39
Трамп заявил, что Куба висит на волоске
23:14
Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 января
22:54
Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков
22:52
В Липецке мужчина до смерти забил посетителя бара
22:39
Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом
Крис Дженнер готова сделать рискованную операцию, чтобы скрыть свой возраст
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео