За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

К концу дня сугробы достигнут рекордных 65 сантиметров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Московской области выпало две трети месячной нормы снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. Уже к вечеру снежные завалы достигнут рекордных 65 сантиметров. Наиболее сильные снегопады пришлись на юг и юго-восток Подмосковья.

В частности, в Кашире сугробы достигли 26 миллиметров — 65% от нормы в месяц. В Черусти и Коломне образовались завалы до 21 миллиметра, а в Михайловском — до 20 миллиметров. В Павловском Посаде тоже зафиксировали объемистые снежные холмы в 19 миллиметров.

Метеоролог также отметил, что метеостанции ВДНХ и «Балчуг» также отметили последствия обрушившегося на Москву и Подмосковье циклона «Фрэнсис», сняв показатель в 10 миллиметров осадков, а на станции МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировали 13 миллиметров снега.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода ждет москвичей 9 января. в Москве и Московской области было объявлено штормовое предупреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
9 янв
От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января
8 янв
Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
8 янв
В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
7 янв
Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
7 янв
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
7 янв
Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
6 янв
Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
5 янв
Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
4 янв
Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
4 янв
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Мужчина похитил около 100 трупов и превратил подвал в хранилище черепов
10:28
Риск для здоровья: чем опасны яйца при ежедневном употреблении
10:09
За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
9:50
До 500 тысяч в месяц: названы самые доходные профессии фриланса в 2026 году
9:29
США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
9:12
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео