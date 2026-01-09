За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега

К концу дня сугробы достигнут рекордных 65 сантиметров.
В Московской области выпало две трети месячной нормы снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным синоптика, в Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. Уже к вечеру снежные завалы достигнут рекордных 65 сантиметров. Наиболее сильные снегопады пришлись на юг и юго-восток Подмосковья.
В частности, в Кашире сугробы достигли 26 миллиметров — 65% от нормы в месяц. В Черусти и Коломне образовались завалы до 21 миллиметра, а в Михайловском — до 20 миллиметров. В Павловском Посаде тоже зафиксировали объемистые снежные холмы в 19 миллиметров.
Метеоролог также отметил, что метеостанции ВДНХ и «Балчуг» также отметили последствия обрушившегося на Москву и Подмосковье циклона «Фрэнсис», сняв показатель в 10 миллиметров осадков, а на станции МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировали 13 миллиметров снега.
в Москве и Московской области было объявлено штормовое предупреждение.
