От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

На столицу обрушился циклон «Френсис».

Какая погода ждет москвичей 9 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пятницу, 9 января, в столичном регионе ожидаются сложные погодные условия. По данным прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра, жителей Москвы и Подмосковья ждут интенсивные снегопады, метель, гололедица и образование снежных заносов.

В Москве дневная температура воздуха составит от –11 до –9 градусов, в ночные часы похолодает до –11. В Подмосковье днем столбики термометров покажут от –13 до –8 градусов, а ночью температура местами снизится до –13.

Ветер прогнозируется восточного направления, со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом в отдельных районах возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится в пределах 745–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на столицу обрушился циклон «Френсис», который принес с собой сложные погодные условия. Как сообщили в пресс-службе МЧС Москвы в Telegram-канале, в период с 21:00 8 января до 21:00 9 января в городе прогнозируется интенсивный снегопад.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам в условиях непогоды соблюдать пониженную скорость, отказаться от резких и опасных маневров, а также оставлять машины только в безопасных местах.

Кроме того, по информации Гидрометцентра России, в Москве и Московской области объявлено штурмовое предупреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 январ...

