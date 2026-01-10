Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении превысили 130 военнослужащих.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы России в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины.

Российские войска задействовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Поражены объекты по производству беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся в ходе атаки, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

