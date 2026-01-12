«Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад

Диана Кулманакова
Столица столкнулась с одним из самых мощных снегопадов за последние 146 лет.

Как снегопад в Москве переживаю российские звезды

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Ольга Бузова возмутилась жалобами москвичей на снегопад

Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к жителям Москвы, выразив недоумение по поводу недовольства из-за сильного снегопада. Свое мнение артистка опубликовала в личном блоге.

Бузова заявила, что зимние осадки не должны вызывать удивление у жителей столицы, подчеркнув, что снегопады — нормальное явление для России в холодное время года. По ее словам, к таким погодным условиям необходимо быть готовыми заранее.

«Алло, мы живем в России, и зимой у нас снег, и бывают снегопады. И это нормально, нужно быть к этому готовым всем. А почему все другие в шоке?» — задалась вопросом артистка.

Бузова также рассказала, что сама всегда заранее готовится к зиме: своевременно меняет шины на автомобиле, приобретает теплую одежду и продумывает маршруты передвижения, чтобы избежать заторов в непогоду.

Москва столкнулась с одним из самых мощных снегопадов за последние 146 лет. Пик непогоды пришелся на 8–9 января, когда в столице выпало 21,4 миллиметров осадков, что составляет около 40% месячной нормы.

Сильные осадки были вызваны южным циклоном «Фрэнсис». Высота снежного покрова в Москве местами достигла 37–39 сантиметров, а в Подмосковье — до 51 сантиметра. Снегопады сопровождались транспортными заторами, перебоями в работе аэропортов и введением желтого уровня погодной опасности. На улицах города в круглосуточном режиме работали более тысячи единиц снегоуборочной техники.

