«Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
Столица столкнулась с одним из самых мощных снегопадов за последние 146 лет.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова возмутилась жалобами москвичей на снегопад
Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к жителям Москвы, выразив недоумение по поводу недовольства из-за сильного снегопада. Свое мнение артистка опубликовала в личном блоге.
Бузова заявила, что зимние осадки не должны вызывать удивление у жителей столицы, подчеркнув, что снегопады — нормальное явление для России в холодное время года. По ее словам, к таким погодным условиям необходимо быть готовыми заранее.
«Алло, мы живем в России, и зимой у нас снег, и бывают снегопады. И это нормально, нужно быть к этому готовым всем. А почему все другие в шоке?» — задалась вопросом артистка.
Бузова также рассказала, что сама всегда заранее готовится к зиме: своевременно меняет шины на автомобиле, приобретает теплую одежду и продумывает маршруты передвижения, чтобы избежать заторов в непогоду.
Москва столкнулась с одним из самых мощных снегопадов за последние 146 лет. Пик непогоды пришелся на 8–9 января, когда в столице выпало 21,4 миллиметров осадков, что составляет около 40% месячной нормы.
Сильные осадки были вызваны южным циклоном «Фрэнсис». Высота снежного покрова в Москве местами достигла 37–39 сантиметров, а в Подмосковье — до 51 сантиметра. Снегопады сопровождались транспортными заторами, перебоями в работе аэропортов и введением желтого уровня погодной опасности. На улицах города в круглосуточном режиме работали более тысячи единиц снегоуборочной техники.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 янв
- В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
- 31 дек
- Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям
- 18 дек
- «Начинаем сходить с ума»: Ольга Бузова об окончании года
- 11 дек
- «Мы все made in Russia»: Ольга Бузова призналась в любви русской классике
- 5 дек
- «Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
- 20 нояб
- «Приходится выкаблучиваться»: Карина Кросс высказалась о внешности Ольги Бузовой
- 12 нояб
- Новый роман? Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой
- 11 нояб
- «Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
- 11 нояб
- «Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль
- 8 нояб
- Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова
86%
Нашли ошибку?