Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»

Эфирная новость 93 0

Вслед за обильными осадками столицу ждут крещенские морозы.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В первый день после праздников жителям Петербурга пришлось пройти непростой квест, чтобы добраться до работы. Циклон «Фрэнсис» принес в регион рекордные осадки. Дороги и улицы превратились в настоящие полосы препятствий. Машины оказались в снежном плену. А к остановкам общественного транспорта выстроились огромные очереди.

«К началу первого после праздников рабочего дня не все дорожки и тротуары оказались очищены от снега. И чтобы добраться на работу, не лишним было бы прихватить с собой лопату», — отметил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Кстати, по данным маркетплейсов, продажи лопат в каникулы взлетели в девять раз. Одно из самых трудных препятствий — кучи снега на границе проезжей части и тротуаров. Их коммунальщики убирают в последнюю очередь. Поэтому оставить машину даже в зоне платной парковки очень непросто.

Основной удар на себя приняла Москва. Столько снега в столице не видели давно. Его не успевали вывозить, а в центре даже превратили одну из улиц в один большой сугроб. И это не предел, там сейчас готовятся к новому удару непогоды. Из заснеженной столицы — корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Снегопады последних праздничных дней стали самыми мощными за последние полвека. В столице выпало больше 35 сантиметров осадков. Первый рабочий снега только добавил.

«На эту улицу в самом центре Москвы такое ощущение, что сошла целая лавина. Забраться сюда не просто. На всем протяжении дорога скрыта под плотным слоем снега. Высота сугробов достигает нескольких метров. Вот второй этаж здания, а там внизу дорожные знаки. И эта гряда еще делает поворот, и там в конце ее только начинают разгребать снегоуборщики», — показал корреспондент.

Снежная «горная цепь» сразу превратилась в местную достопримечательность. Сюда приходят десятки людей, чтобы сделать фото.

Нерадостно автовладельцам. Приходится долго откапывать машину, а потом буксовать в снежной каше. Место на парковке — на вес золота и, покидая его, водители ставят таблички и раскладывают под колеса ловушки с шурупами.

Снега выпало так много, что коммунальные службы просто не успевают убирать. По прогнозам, такого сильного снегопада уже не будет, и пока все не вывезли, этим пользуются дети и взрослые, например, строят лабиринты в сугробах.

И в целом прогноз на оставшуюся зиму у синоптиков весьма снежный. Придется запастись лопатами.

«В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Морозы окрепнут: в субботу до минус 13-18, в воскресенье до минус 18-23», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На ближайшие дни погода даст коммунальщикам передышку, чтобы успеть вывезти снег на снегоплавильные станции, а горожан проверит настоящими крещенскими морозами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
12 янв
Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
12 янв
«Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
12 янв
С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
11 янв
Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения
11 янв
Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом
11 янв
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10 янв
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января
10 янв
Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
10 янв
Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
9 янв
«Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада
-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма
20:16
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении
20:08
Защита российского археолога Бутягина просила изменить меру пресечения
19:53
ФССП потребовала от Ларисы Долиной освободить квартиру в течение пяти дней
19:45
Отельеры Антальи предупредили о рисках в случае отказа от «все включено»
19:34
«Дом моей мечты — максимально странное место»: IOWA о том, где она хочет жить

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Мужчина пожертвовал тело науке, но его останки продали по частям на черном рынке
Тактика паузы: зачем Долина тянет время, когда точка в истории уже поставлена
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео