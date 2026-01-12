Месяцы или годы? В США собрались управлять Венесуэлой на время «переходного периода»

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа ищет варианты, как диктовать свою волю Венесуэле. Американские медиа вовсю разгоняют новости о том, как их коммандос во время захвата дворца Николаса Мадуро применили некое «сверхсекретное звуковое оружие». Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о том, есть ли хоть частица правды во всем этом инфошуме.

«Исполняющий обязанности президента Венесуэлы» — к списку собственных регалий и титулов Дональд Трамп прибавил еще один, опубликовав на своей странице в соцсети отредактированную статью Википедии. Вся операция по захвату Николаса Мадуро и подчинению республики теперь продолжается по правилам «пост-правды». Американская администрация смакует подробности, о которых нельзя точно сказать, факт это или вымысел.

Вот пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт репостит рассказ якобы охранника Мадуро о секретном оружии американцев.

«В какой-то момент они что-то запустили — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова разрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться», — публикует Левитт цитату якобы сотрудника службы безопасности Венесуэлы.

Источники этого рассказа, разумеется, не указаны, зато образ нарисован яркий: американский хай-тек спецназ — острие самой передовой военной машины мира. Намеренно формируется и некий флер загадочности. Мол, никто не знает, что это за секретное «вундер-ваффе». Хотя о разработках звукового оружия известно давно.

«СВЧ-оружие существует во всех индустриально развитых странах мира, таких как США, Великобритания, Россия, Китай», — отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

На поверхности американская операция в Венесуэле действительно захватывает дух: стремительный налет авиационной «кавалерии», отработанные действия спецназа «Дельта», на все про все около 40 минут. Правда, некоторые факты портят стройную картину. В Пентагоне утверждают, что высокоточными ударами вывели из строя ПВО противника. На деле выясняется, что попали в том числе по жилым домам и гражданской инфраструктуре порта Каракаса.

«На этих сгоревших складах хранились лекарства для почечных больных и продукты питания. Многие люди зависели от этих припасов», — рассказал житель Венесуэлы Алехандро Каприлес.

Над столицей Венесуэлы Каракасом американские вертолеты проходили ровным строем, как на параде. Хотя в распоряжении боливарианской армии были не только стационарные системы ПВО. Ни один из переносных комплексов «Игла», а их было около пяти тысяч, не выстрелил. Что вызывает вопросы и на Западе.

«Мое подозрение, просто личное подозрение, заключается в том, что была заключена какая-то сделка, которая обошлась Соединенным Штатам намного дешевле, чем по-настоящему воевать и тратить впустую часть очень дорогого оружия», — предположил немецкий политолог Айке Хаммер.

Версия о предательстве окружения Мадуро становится основной для многих западных экспертов и ведущих изданий. Называется даже имя предполагаемого «крота» — генерал-майор Хавьер Маркано Табата, глава контрразведки Венесуэлы и Почетной гвардии. По сообщениям СМИ, он уже задержан по приказу новой главы республики Делси Родригес. Впрочем, и она сама о захваченном президенте уже особо не вспоминает. Заявила о готовности сотрудничать с США в нефтяной сфере. Что подтверждает и Трамп.

«В какой-то момент я встречусь с ней, она была очень добра. Послушайте, она спрашивает нас, можем ли мы добыть 50 миллионов баррелей нефти? И я сказал, да, мы можем. Это 4 миллиарда, 4,2 миллиарда долларов. И сейчас они на пути в Соединенные Штаты», — заявил президент США Дональд Трамп.

Как минимум в одном администрация Трампа куда более искренна, чем ее предшественники. Цель операции — захват не столько президента, сколько нефтяной промышленности Венесуэлы — открыто афишируется. Сам глава Белого дома даже собирает совет нефтяников: решать, как делить крупнейшие запасы черного золота на планете. В Вашингтоне обещают «управлять» страной на время переходного периода. Но его временные рамки, конечно, не обозначают.

«Я не знаю временных рамок этого переходного периода. Это не недели, это скорее месяцы. Это может быть год или два, может быть и больше», — отметил министр энергетики США Крис Райт.

В общем, столько, сколько потребуется для достижения всех целей. А их немало. Публично уже объявлено: Вашингтон намерен выдавить из Венесуэлы Китай и Россию. Непублично говорят и об энергетической блокаде Кубы, которая всю нефть получала из дружественной республики. Так США присматриваются к еще одной потенциальной смене режима. В конце концов, по возрожденной доктрине Монро-Трампа, вся Латинская Америка — «задний двор лидера свободного мира». И порядки там должны быть соответствующие.

