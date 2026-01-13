Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона

В Таганроге повреждены дома и промзона после атаки БПЛА

В Таганроге в результате массированного налета беспилотников зафиксированы повреждения промышленного объекта, жилых зданий, газовых сетей и транспорта утром 13 января. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что в ходе отражения нападения в небе над Таганрогом и Красносулинским районом мобильные группы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали семь дронов.

«В ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА», — подчеркнул руководитель субъекта в своем официальном Telegram-канале.

На текущий момент представители экстренных ведомств продолжают обход территории для детального установления масштаба причиненного материального ущерба.

Согласно имеющейся информации, под удар попали не только стены жилых домов, но и подводящие газовые коммуникации, а также припаркованные во дворах легковые машины. Юрий Слюсарь добавил, что режим повышенной бдительности из-за угрозы новых атак дронов сохраняется на всей территории Ростовской области.

Ранее глава региона уже информировал общественность о начале работы систем ПВО и отмечал, что, по предварительным сведениям, среди мирного населения пострадавших и погибших нет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ уточнили цифры по перехваченным целям: всего в ночное время было сбито 11 беспилотников в разных регионах России, семь из которых пришлись именно на Ростовскую область. Еще по одному аппарату уничтожили над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымским полуостровом.

