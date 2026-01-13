Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона

Представители экстренных ведомств продолжают обход территории.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Таганроге повреждены дома и промзона после атаки БПЛА
В Таганроге в результате массированного налета беспилотников зафиксированы повреждения промышленного объекта, жилых зданий, газовых сетей и транспорта утром 13 января. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что в ходе отражения нападения в небе над Таганрогом и Красносулинским районом мобильные группы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали семь дронов.
«В ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА», — подчеркнул руководитель субъекта в своем официальном Telegram-канале.
На текущий момент представители экстренных ведомств продолжают обход территории для детального установления масштаба причиненного материального ущерба.
Согласно имеющейся информации, под удар попали не только стены жилых домов, но и подводящие газовые коммуникации, а также припаркованные во дворах легковые машины. Юрий Слюсарь добавил, что режим повышенной бдительности из-за угрозы новых атак дронов сохраняется на всей территории Ростовской области.
Ранее глава региона уже информировал общественность о начале работы систем ПВО и отмечал, что, по предварительным сведениям, среди мирного населения пострадавших и погибших нет.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ уточнили цифры по перехваченным целям: всего в ночное время было сбито 11 беспилотников в разных регионах России, семь из которых пришлись именно на Ростовскую область. Еще по одному аппарату уничтожили над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымским полуостровом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 янв
- Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
- 12 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 11 янв
- МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
- 11 янв
- Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
- 11 янв
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
- 10 янв
- В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
- 10 янв
- В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
- 10 янв
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
Читайте также
100%
Нашли ошибку?