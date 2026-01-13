Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк 13 января временно отстранил от должности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы. Об этом сообщает губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона заявил, что в медицинском учреждении организована проверка со стороны профильных ведомств.

«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк в своем Telegram-канале.

Проверочные мероприятия проводятся в связи с гибелью младенцев в родильном отделении больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, оценку действиям медицинского персонала дадут уполномоченные органы.

Ранее во вторник стало известно, что Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова в Новокузнецке приостановил прием пациенток. Причиной стало значительное увеличение числа случаев респираторных инфекций.

Позже стало известно о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. В связи с этим инцидентом Следственный комитет России начал проверку.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил о смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка. По его словам, для анализа случившегося и предотвращения подобных инцидентов была создана комиссия Минздрава.

