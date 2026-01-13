«Никогда не должна повторится»: Матвиенко о трагедии в роддоме Кузбасса

Матвиенко: трагедия в новокузнецком роддоме не должна повториться

Смерть младенцев в новокузнецком роддоме — это трагедия, которая не должна повториться. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Ее слова были опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что это «невосполнимая утрата и огромная боль» не только для близких умерших младенцев, но и для всего государства. Ведь оно делает все возможное для поддержки рождаемости в стране и считает высшими ценностями «материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка».

Матвиенко поручила Комитету СФ по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области взять на контроль проверку и расследование произошедшего, а также досконально изучить все детали трагедии. И при необходимости предложить законодательные инициативы, которые помогли бы в будущем не допустить подобных «вопиющих случаев».

Известно, что за период новогодних праздников в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять новорожденных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что творилось в стенах новокузнецкого роддома.

