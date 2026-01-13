Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 122 0

Ответственность за произошедшее персонал возлагал на матерей — их обвиняли в «неумении рожать».

Что творилось в стенах новокузнецкого роддома

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

В роддоме Новокузнецка уже происходили страшные случаи с младенцами

Трагические события произошли в акушерском стационаре больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. Во время праздничных дней из-за инфекции там скончались как минимум девять новорожденных. Следственный комитет России подтвердил информацию.

Женщины, проходившие лечение и роды в этом учреждении, заявляют, что подобные случаи не были единичными. По их словам, ранее в роддоме уже происходили подобные инциденты с младенцами.

Одна из рожениц в своем отзыве о медучреждении утверждает, что во время родов ребенку оторвали руку. Другой пациентке, как она говорит, в 2024 году сообщили о переломе ключицы у новорожденного, при этом ответственность за случившееся возложили на мать, заявив, что она «не умеет рожать».

По словам другой женщины, врачам максимально безразлично состояние пациентов и их малышей. Роженицы также жалуются на грубое отношение со стороны персонала и указывают, что в отделении нередко отсутствуют необходимые специалисты. Кроме того, пациентки высказывают сомнения в корректности медицинских решений.

В частности, одна из женщин утверждает, что ее ребенок погиб после того, как врачи направили ее на естественные роды, несмотря на диагностированную низкую плацентацию и показания к кесареву сечению. Другая пациентка утверждает, что дежурный врач расцарапала ее ребенку голову крюком.

Как стало известно 5-tv.ru, родильное отделение временно прекратило прием пациенток из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки». По его словам, всех рожениц перенаправили во второй роддом.

