Источники назвали возможные причины гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Предварительными причинами смерти младенцев в Новокузнецка стали внутриутробные и неонатальные инфекции

Предварительными причинами смерти младенцев в роддоме Новокузнецка стали внутриутробные и неонатальные инфекции, диагностированные у всех погибших детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что именно указанные инфекции стали причиной развития критических осложнений, которые привели к гибели новорожденных. По данным источника, речь идет как о внутриутробных, так и о неонатальных инфекциях, выявленных после рождения детей.

В этот же день стало известно, что акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток. Сообщалось, что такое решение было принято в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией среди пациентов.

Позднее появилась информация о смерти девяти младенцев в новокузнецком роддоме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил гибель младенцев, а губернатор региона Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача медицинского учреждения.

В Минздраве Кузбасса «Известиям» сообщили, что четыре ребенка после рождения остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, при этом некоторые из них находятся там более месяца. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства и поручила сенаторам взять расследование под особый контроль.

