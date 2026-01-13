«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей

Дарья Орлова
Истории девушек легли в основу проверок после гибели новорожденных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Роженица вспомнила осложнения после операций в новокузнецком роддоме

Пациентка роддома в Новокузнецке Кристина Шабельникова рассказала о своем опыте родов в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы имени Г. П. Курбатова. Своей историей она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

По словам Шабельниковой, она рожала в этом учреждении еще в 2018 году. Во время схваток врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. После операции у женщины в течение длительного времени держалась высокая температура, однако причины происходящего ей сразу не объяснили. Позже, по словам пациентки, выяснилось, что у нее началось серьезное воспаление.

«А потом оказалось, что у меня просто внутри все загноилось. <…> Они мне толком там ничего не объяснили. Они меня быстро сбагрили в другую больницу, распороли все это дело и сбагрили», — рассказала она.

При этом Шабельникова уточнила, что ее ребенок родился недоношенным и с тяжелой асфиксией. Она отметила, что действия врачей по спасению младенца выглядели профессиональными.

Жалобы на работу роддома поступают и от других женщин. Одна из рожениц сообщила, что после родов ее ребенок оказался в реанимации, и она едва не потеряла его. Еще одна пациентка написала в социальных сетях, что во время родов в 2018 году врачи применяли запрещенные методы.

«Я там в 2018 году рожала, дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава богу с дочерью все нормально, но знаете это очень печально», — отметила она.

Акушерский стационар № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно прекратил прием пациенток. Как сообщалось 13 января, официальной причиной стала превышенная заболеваемость респираторной инфекцией.

Позднее появилась информация о смерти девяти младенцев, появившихся на свет в этом роддоме. Гибель новорожденных подтвердили в Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача больницы. Источник «Известий» сообщил, что у всех умерших младенцев были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции, которые привели к критическим осложнениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
13 янв
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
13 янв
«Никогда не должна повторится»: Матвиенко о трагедии в роддоме Кузбасса
13 янв
«Огромная трагедия»: в Госдуме отреагировали на смерть детей в роддоме Кузбасса
13 янв
В отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома остаются четыре младенца
13 янв
Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
13 янв
Источники назвали возможные причины гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
13 янв
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
13 янв
Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев
13 янв
Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в новогодние праздники
