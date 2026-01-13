Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги

Родители одного из умерших в роддоме Новокузнецка детей готовятся к похоронам

Одна из семей, потерявшая младенца в новокузнецком роддоме, готовится к похоронам. Об этом 5-tv.ru рассказал отец ребенка.

Он уточнил, что все время в ближайшие дни у них займут подготовка к похоронам и сама церемония.

А на вопрос о самочувствии супруги он ответил коротко.

«Никак», — сказал мужчина.

Известно, что за период новогодних праздников в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять малышей. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно, причиной гибели детей стали внутриутробные и неонатальные инфекции, диагностированные у всех погибших. Это привело к клиническим осложнениям, а затем и к летальному исходу.

Из-за превышения порога заболеваемости инфекциями медицинское учреждение временно перестало принимать пациентов. Там проводят карантинные мероприятия.

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы, отстранен от должности 13 января по распоряжению губернатора Кузбасса.

Как ранее писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала трагедию в новокузнецком роддоме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.