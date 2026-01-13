Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 112 0

В период новогодних праздников в медучреждении умерли девять новорожденных.

Родители умерших в роддоме Новокузнецка младенцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Родители одного из умерших в роддоме Новокузнецка детей готовятся к похоронам

Одна из семей, потерявшая младенца в новокузнецком роддоме, готовится к похоронам. Об этом 5-tv.ru рассказал отец ребенка.

Он уточнил, что все время в ближайшие дни у них займут подготовка к похоронам и сама церемония.

А на вопрос о самочувствии супруги он ответил коротко.

«Никак», — сказал мужчина.

Известно, что за период новогодних праздников в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять малышей. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно, причиной гибели детей стали внутриутробные и неонатальные инфекции, диагностированные у всех погибших. Это привело к клиническим осложнениям, а затем и к летальному исходу.

Из-за превышения порога заболеваемости инфекциями медицинское учреждение временно перестало принимать пациентов. Там проводят карантинные мероприятия.

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы, отстранен от должности 13 января по распоряжению губернатора Кузбасса.

Как ранее писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала трагедию в новокузнецком роддоме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
13 янв
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
13 янв
Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
13 янв
Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
13 янв
Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
13 янв
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
13 янв
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
13 янв
«Никогда не должна повториться»: Матвиенко о трагедии в роддоме Кузбасса
13 янв
«Огромная трагедия»: в Госдуме отреагировали на смерть детей в роддоме Кузбасса
13 янв
В отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома остаются четыре младенца
13 янв
Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
17:49
Дания собралась перебросить войска в Гренландию в ответ на заявления США
17:41
Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей
17:27
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
17:19
Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля
17:08
Странная инфекция? Почему 14 человек умерли в итальянском городке в начале года

Сейчас читают

Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026