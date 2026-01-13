Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги
В период новогодних праздников в медучреждении умерли девять новорожденных.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Родители одного из умерших в роддоме Новокузнецка детей готовятся к похоронам
Одна из семей, потерявшая младенца в новокузнецком роддоме, готовится к похоронам. Об этом 5-tv.ru рассказал отец ребенка.
Он уточнил, что все время в ближайшие дни у них займут подготовка к похоронам и сама церемония.
А на вопрос о самочувствии супруги он ответил коротко.
«Никак», — сказал мужчина.
Известно, что за период новогодних праздников в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять малышей. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно, причиной гибели детей стали внутриутробные и неонатальные инфекции, диагностированные у всех погибших. Это привело к клиническим осложнениям, а затем и к летальному исходу.
Из-за превышения порога заболеваемости инфекциями медицинское учреждение временно перестало принимать пациентов. Там проводят карантинные мероприятия.
Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы, отстранен от должности 13 января по распоряжению губернатора Кузбасса.
Как ранее писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала трагедию в новокузнецком роддоме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 янв
- Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
- 13 янв
- Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
- 13 янв
- Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
- 13 янв
- «Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
- 13 янв
- «Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
- 13 янв
- «Никогда не должна повториться»: Матвиенко о трагедии в роддоме Кузбасса
- 13 янв
- «Огромная трагедия»: в Госдуме отреагировали на смерть детей в роддоме Кузбасса
- 13 янв
- В отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома остаются четыре младенца
- 13 янв
- Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
Читайте также
100%
Нашли ошибку?