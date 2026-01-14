Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Пуски ракет выполнялись самолетами с малых высот.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как два самолета Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Экипажи самолетов Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков. Отмечается, что пуски ракет выполнялись с малых высот.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
