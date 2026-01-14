«Ей обязательно повезет»: Меньшиков о личной жизни Бузовой
Актер уверен, что у певицы «все будет хорошо».
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Меньшиков: Бузовой рано или поздно обязательно повезет с женихом
Певице Ольге Бузовой рано или поздно обязательно повезет с женихом. Таким мнением с 5-tv.ru поделился актер и телеведущий Степан Меньшиков на премьере фильма «Завербованный».
«Ей обязательно повезет! Она в процессе, и все у нее будет хорошо», — заявил артист.
Кроме того, Меньшиков ответил на вопрос о том, «хайпится» ли Бузова на «горячих» темах, и если да, то почему. По его словам, предстоит еще разобраться, Бузова ли наращивает популярность за счет других, или же другие, напротив, пытаются погреться в лучах ее славы.
«Первый раз слышу, что она (Бузова — Прим. ред.) на чем-то хайпится. Может быть, на ней хайпятся, начиная от женихов и кончая там какими-то темами», — порассуждал актер.
Меньшиков заключил, что, прежде чем говорить о «хайпе» Бузовой, следует провести маркетинговый анализ. Кроме того, он поздравил певицу и телеведущую с приближающимся юбилеем, назвав ее трудолюбивой, энергичной и талантливой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему рядом с Бузовой выдержит не каждый мужчина.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 янв
- «Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 2 янв
- В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
- 31 дек
- Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям
- 18 дек
- «Начинаем сходить с ума»: Ольга Бузова об окончании года
- 11 дек
- «Мы все made in Russia»: Ольга Бузова призналась в любви русской классике
- 5 дек
- «Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
- 20 нояб
- «Приходится выкаблучиваться»: Карина Кросс высказалась о внешности Ольги Бузовой
- 12 нояб
- Новый роман? Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой
- 11 нояб
- «Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
Читайте также
93%
Нашли ошибку?