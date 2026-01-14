«Ей обязательно повезет»: Меньшиков о личной жизни Бузовой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Актер уверен, что у певицы «все будет хорошо».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Меньшиков: Бузовой рано или поздно обязательно повезет с женихом

Певице Ольге Бузовой рано или поздно обязательно повезет с женихом. Таким мнением с 5-tv.ru поделился актер и телеведущий Степан Меньшиков на премьере фильма «Завербованный».

«Ей обязательно повезет! Она в процессе, и все у нее будет хорошо», — заявил артист.

Кроме того, Меньшиков ответил на вопрос о том, «хайпится» ли Бузова на «горячих» темах, и если да, то почему. По его словам, предстоит еще разобраться, Бузова ли наращивает популярность за счет других, или же другие, напротив, пытаются погреться в лучах ее славы.

«Первый раз слышу, что она (Бузова — Прим. ред.) на чем-то хайпится. Может быть, на ней хайпятся, начиная от женихов и кончая там какими-то темами», — порассуждал актер.

Меньшиков заключил, что, прежде чем говорить о «хайпе» Бузовой, следует провести маркетинговый анализ. Кроме того, он поздравил певицу и телеведущую с приближающимся юбилеем, назвав ее трудолюбивой, энергичной и талантливой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему рядом с Бузовой выдержит не каждый мужчина.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

