Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Массированная атака дронов затронула шесть субъектов страны.

Сколько дронов ВСУ сбили над регионами России 17 января

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА) над регионами России за три часа. Информацию предоставила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что массированной атаке со стороны украинских сил подверглась Белгородская область — над ее территорией было сбито 17 вражеских дронов.

В воздушном пространстве Курской области уничтожены 11 БПЛА. Над территорией Воронежской области были перехвачены и ликвидированы три беспилотника. Еще по одному сбито в воздушном пространстве Орловской области, над территорией Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь на 17 января силы ПВО России перехватили и уничтожили 99 дронов ВСУ над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями.

Наибольшее количество украинских БПЛА было зафиксировано над акваторией Черного моря — там перехватили 47 беспилотников.

