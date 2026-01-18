Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
Массированная атака дронов затронула шесть субъектов страны.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА) над регионами России за три часа. Информацию предоставила пресс-служба Минобороны.
Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что массированной атаке со стороны украинских сил подверглась Белгородская область — над ее территорией было сбито 17 вражеских дронов.
В воздушном пространстве Курской области уничтожены 11 БПЛА. Над территорией Воронежской области были перехвачены и ликвидированы три беспилотника. Еще по одному сбито в воздушном пространстве Орловской области, над территорией Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь на 17 января силы ПВО России перехватили и уничтожили 99 дронов ВСУ над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями.
Наибольшее количество украинских БПЛА было зафиксировано над акваторией Черного моря — там перехватили 47 беспилотников.
