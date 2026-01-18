Великобритании предложили вернуть США под свой контроль

Журналист Морган предложил Британии выкупить США и ввести свои пошлины

Великобритания должна выкупить США обратно после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии. Такое мнение выразил британский журналист Пирс Морган в социальной сети X.

«Британия должна выкупить Америку. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике», — написал журналист.

Морган добавил, что если президент США Дональд Трамп не согласится с подобным предложением, то Великобритания должна ввести торговые пошлины против Соединенных Штатов и любой другой страны, которая решит встать на поддержку Вашингтона.

В субботу, 17 января, Трамп сообщил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг острова Гренландия. С 1 июня 2026 года пошлины будут увеличены до 25%. По словам американского лидера, пошлины будут действовать до достижения сделки по покупке Гренландии Соединенными Штатами.

