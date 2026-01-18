Великобритании предложили вернуть США под свой контроль

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Это стало реакцией на заявление Трампа о присоединении Гренландии.

Зачем Великобритании выкупать США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналист Морган предложил Британии выкупить США и ввести свои пошлины

Великобритания должна выкупить США обратно после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии. Такое мнение выразил британский журналист Пирс Морган в социальной сети X.

«Британия должна выкупить Америку. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике», — написал журналист.

Морган добавил, что если президент США Дональд Трамп не согласится с подобным предложением, то Великобритания должна ввести торговые пошлины против Соединенных Штатов и любой другой страны, которая решит встать на поддержку Вашингтона.

В субботу, 17 января, Трамп сообщил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг острова Гренландия. С 1 июня 2026 года пошлины будут увеличены до 25%. По словам американского лидера, пошлины будут действовать до достижения сделки по покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем Трампу и США нужна Гренландия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
17:32
Великобритании предложили вернуть США под свой контроль
17:15
Выжившая вопреки всему: девочка родилась после смерти ее близнеца в утробе
17:03
В ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США установить контроль над Гренландией
16:49
В Бугульме женщина выпала из кабины крана во время строительных работ
16:30
Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

Сейчас читают

Там не спешат умирать: остров, на котором живут люди старше 100 лет
Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после праздников
Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026