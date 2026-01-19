«В последние часы»: когда Долина передаст ключи от квартиры Лурье
В базе судебных приставов уже есть документы о принудительном выселении артистки.
Фото: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru
Юрист Соловьев: Долина предаст ключи от квартиры Лурье на грани истечения срока
Народная артистка России Лариса Долина передаст ключи от проданной квартиры в Хамовниках новой хозяйке Полине Лурье на грани истечения срока, предусмотренного законом. Об этом РИА Новости сообщил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы», — уточнил юрист.
Он также добавил, что артистка думает, что все еще находится «в своем праве» хотя в действительности она давно перешла «все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям».
Данный Долиной срок истекает 19 января. Адвокат Лурье 12 января подала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) певицы из квартиры. Два дня спустя в базе ФССП появилось исполнительное производство о принудительном выселении знаменитости с данной жилплощади.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что судебные приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье.
