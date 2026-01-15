Судебные приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье

Адвокат Свириденко: приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье

Несмотря на решение Верховного суда и установленные сроки, народная артистка РФ Лариса Долина не спешит освободить Полину Лурье, покупательницу ее квартиры в Хамовниках, от хлопот с переселением и задержек. Она не раз перенесла срок выселения из апартаментов, но потом все же вывезла свои вещи. Но теперь не передает ключи от жилья новой владелице.

Как рассказала журналистам aif.ru адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, если добровольная передача ключей не произойдет до 20 января, к делу подключатся приставы. Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы.

«Мы все же надеемся на цивилизованный исход. В противном случае закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков. Сейчас мы ждем, полагаясь на благоразумие и добросовестность оппонентов», — заявила Светлана Свириденко.

Полина Лурье должна была получить ключи от своей квартиры еще 9 января, но встреча с Долиной сорвалась. Народная артистка отправила к ней своего представителя, но он не был уполномочен на передачу ключей и подписание акта приема-передачи квартиры. И если ситуация не изменится, говорят юристы, Лурье придется вскрывать замки вместе с приставами и полицией.

Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре она заявила, что действовала под давлением мошенников, обратилась в суд и успешно оспорила сделку. Покупательница осталась без денег и без жилья. Представители Лурье получали отказы во всех инстанциях, пока не дошли до Верховного суда. 16 декабря ее признали собственницей квартиры.

Ситуация больно ударила по репутации Долиной. Помимо атаки хейтеров в соцсетях и нападок со стороны известных коллег, проблемы начались и в карьере. Концерты артистки отменяются. Как ранее писал 5-tv.ru, на первое в 2026 году выступление певицы продались всего 18 билетов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.