Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 70 0

Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.

Сколько дронов сбили в ночь на 19 января над регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Уточняется, что 31 дрон сбили над территорией Белгородской области. Также 29 БПЛА уничтожили в небе над Саратовской областью, 25 дронов ликвидировали над Воронежской областью. Еще по три беспилотника сбили над Брянской и Тамбовской областями. Один дрон был ликвидирован над территорией Курской области.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ. Трагедия произошла в селе Нечаевка. Также известно о том, что в Грайворонском округе, в селе Головчино, украинский дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 янв
В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
18 янв
В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек
18 янв
Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
18 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
18 янв
В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
18 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
17 янв
Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
16 янв
Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
15 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
14 янв
За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури
9:00
Самый мрачный сезон: чего ждать от продолжения сериала «Извне»
8:53
Человек погиб в квартире в Чите из-за загоревшегося электровелосипеда
8:41
От Якутии до Каспия: как в России отметили Крещение
8:24
Взлом, слежка и обман: как мошенники зарабатывают на супружеских изменах
8:06
Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

Сейчас читают

В Китае зафиксировали резкий спад численности населения
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опасность для пушистого: почему нельзя будить кошек во время сна
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026