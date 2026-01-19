Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами

Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.
Уточняется, что 31 дрон сбили над территорией Белгородской области. Также 29 БПЛА уничтожили в небе над Саратовской областью, 25 дронов ликвидировали над Воронежской областью. Еще по три беспилотника сбили над Брянской и Тамбовской областями. Один дрон был ликвидирован над территорией Курской области.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ. Трагедия произошла в селе Нечаевка. Также известно о том, что в Грайворонском округе, в селе Головчино, украинский дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 янв
- В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
- 18 янв
- В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек
- 18 янв
- Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
- 18 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
- 18 янв
- В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
- 18 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
- 17 янв
- Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
- 16 янв
- Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
- 15 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
- 14 янв
- За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
Читайте также
84%
Нашли ошибку?