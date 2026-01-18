В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
Трагедия произошла в селе Нечаевка.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина
В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте», — говорится в публикации Гладкова.
Также известно о том, что в Грайворонском округе, в селе Головчино, украинский дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги кисти. Беспилотник повредил автомобиль и крышу здания.
Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался.
С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России. Атаки отразили сразу в 11 регионах страны, а также над акваторией Азовского моря.
