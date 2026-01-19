Судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Процедура передачи ключей новой владелице, Полине Лурье, началась 19 января, сама певица на место не явилась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Началась принудительная процедура выселения народной артистки России Ларисы Долиной из ее квартиры. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Судебные приставы 19 января прибыли по адресу в районе Хамовники, чтобы обеспечить исполнение решения суда и передать ключи от недвижимости ее новой законной владелице — Полине Лурье. Адвокат покупательницы также прибыла на место для принятия имущества.

Ранее сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), поскольку срок для добровольного выселения, установленный соглашением сторон (до 5 января), был пропущен.

Сама Лариса Долина не явилась на процедуру, а ее адвокат не имел полномочий на передачу ключей, что и послужило основанием для принудительных действий со стороны ФССП.

