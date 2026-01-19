Судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной

Процедура передачи ключей новой владелице, Полине Лурье, началась 19 января, сама певица на место не явилась.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Началась принудительная процедура выселения народной артистки России Ларисы Долиной из ее квартиры. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Судебные приставы 19 января прибыли по адресу в районе Хамовники, чтобы обеспечить исполнение решения суда и передать ключи от недвижимости ее новой законной владелице — Полине Лурье. Адвокат покупательницы также прибыла на место для принятия имущества.
Ранее сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), поскольку срок для добровольного выселения, установленный соглашением сторон (до 5 января), был пропущен.
Сама Лариса Долина не явилась на процедуру, а ее адвокат не имел полномочий на передачу ключей, что и послужило основанием для принудительных действий со стороны ФССП.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России процветает мошеннический бизнес на супружеских изменах. Предложениями по взлому соцсетей, удаленному наблюдению и контролю переписки партнеров завалены и даркнет, и легальное интернет-пространство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 янв
- Продала, но не отдала: в РФ завели первое дело о «бабушкином» мошенничестве
- 19 янв
- «В последние часы»: когда Долина передаст ключи от квартиры Лурье
- 17 янв
- «Ей полагается надбавка»: какую пенсию получает Лариса Долина
- 16 янв
- Вырвала звонок: куда направится Лариса Долина после потери жилья
- 15 янв
- Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
- 15 янв
- Судебные приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье
- 14 янв
- Директор Ларисы Долиной назвал причину переноса ее концерта в Петербурге
- 14 янв
- Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
- 13 янв
- Пустые залы: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 18 билетов
- 12 янв
- ФССП потребовала от Ларисы Долиной освободить квартиру в течение пяти дней
Читайте также
84%
Нашли ошибку?