Медведя увидели? Военкор объяснил, почему немцы так быстро покинули Гренландию
Берлин официальных объяснений на этот счет пока не дает.
Военкор Коц: немцы покинули Гренландию из-за заявлений Трампа о пошлинах
Немецкие военные, прибывшие в Гренландию, неожиданно поспешно покинули остров. В материале EADaily военкор Александр Коц высказал несколько предположений, почему так могло произойти.
Эксперт отметил: «немецкий контингент», состоящий из 15 солдат, получив приказ срочно покинуть Гренландию, выполнили его немедленно. Разведгруппа погрузилась в самолет пассажирских авиалиний и отправилась восвояси. При этом никаких официальных объяснений со стороны Берлина не последовало.
«Видимо, наразведывали что-то такое, от чего прежняя бравада испарилась. Белого медведя увидели? Американский B-52 на бреющем мимо пролетел? Местная кухня не понравилась?» — подчеркивает Александр Коц с долей иронии.
Военкор добавил, что, вероятнее всего, такое поспешное и чуть ли молниеносное решение связано с заявление президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении с 1 февраля поднять пошлины для «непослушных» европейских стран. Если такое произойдет, как пояснил Коц, то Германия понесет убытки в размере 15 миллиардов евро ежегодно.
«Призадумаешься тут, надо ли выеживаться на своего главного торгового партнера», — сказал военкор.
Также он добавил, что остальные союзники Гренландии, среди которых Финляндия, Франция, Великобритания и Норвегия, еще не последовали примеру Берлина. Их военные по-прежнему находятся на острове.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, почему контроль над Гренландией стал главной целью Трампа.
