Остров ресурсов: контроль над Гренландии стал главной целью Трампа

Юрист Топорнин: получение Гренландии — цель президентства Дональда Трампа

Стремление получить контроль над Гренландией является одной из главных целей президентства Дональда Трампа. Такое мнение высказал юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с 5-tv.ru.

По оценке эксперта, американский лидер неоднократно подчеркивал, что присоединение острова отвечает стратегическим и национальным интересам США. Гренландия рассматривается Вашингтоном не в последнюю очередь как территория с колоссальным ресурсным потенциалом — со значительными запасах нефти, газа, цветных и драгоценных металлов, а также редкоземельных элементов, в числе которых литий, востребованный в высокотехнологичных отраслях.

«Гренландия — очень богатая территория на предмет различных природных ресурсов. То есть даже на сегодняшний день ученые затрудняются назвать те цифры залежей природных ископаемых, которые есть в самой Гренландии и на континентальном островном шельфе», — сказал наш собеседник.

На данный момент известно, что в перспективе остров способен приносить огромную прибыль. С точки зрения Топорнина, Трамп, как человек с бизнес-мышлением, осознает, что при наличии финансовых и технологических возможностей США инвестиции в развитие Гренландии со временем окупятся и смогут обеспечить миллиардные доходы.

«Да, придется проинвестировать, придется вложиться, но с этим проблем у американцев нет. И если не сегодня, то лет через пять, десять, 15 остров может давать очень большую прибыль», — заявил специалист.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что на ближайшие годы контроль над островом стал для Трампа приоритетом во внешней политике. В связи с этим действия Белого дома, по его мнению, будут направлены на экономическое и политическое убеждение жителей Гренландии в выгоде сближения с США.

При этом Трамп, как считает Топорнин, уверен в превосходстве американских финансовых и дипломатических инструментов и потому практически не оглядывается на позицию Евросоюза. Это уже привело к заметному охлаждению отношений США с партнерами.

В ЕС, по словам эксперта, все чаще звучат заявления о необходимости выработки механизмов защиты от давления со стороны Вашингтона, поскольку действия американского президента противоречат нормам международного права и договоренностям, в том числе в рамках НАТО.

Юрист-международник считает, что военный сценарий захвата Гренландии американская администрация не рассматривает. Вместо этого США делают ставку на экономическое влияние, финансовые рычаги и санкционные меры.

До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неожиданными заявления Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин в связи с позицией Копенгагена по Гренландии. Резонанс вызвали и действия США в Германии: официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин прорабатывает ответные меры на санкции со стороны США.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США установить контроль над Гренландией.

