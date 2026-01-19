Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

Дроны были ликвидированы в период с 12:00 до 16:00 мск.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Уточняется, что 13 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а еще три — над Курской областью.
Ранее в тот же день Минобороны информировало о ночном отражении еще более масштабной атаки: за темное время суток силы ПВО уничтожили 92 украинских БПЛА над территорией нескольких регионов России, включая Белгородскую, Саратовскую и Воронежскую области.
Сообщений о жертвах или разрушениях на земле в связи с дневными инцидентами пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что 18 января ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. В операции применялись боевые дроны, оперативно-тактическая авиация и артиллерия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами
- 18 янв
- В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
- 18 янв
- В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек
- 18 янв
- Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
- 18 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
- 18 янв
- В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
- 18 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
- 17 янв
- Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
- 16 янв
- Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
- 15 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
Читайте также
84%
Нашли ошибку?