Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Он рассказал о ролях участников схемы и подробностях переводов через счета в ОАЭ.

Бывший партнер Лерчек дал показания по делу о выводе средств

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Бывший бизнес-партнер блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема, Роман Вишняк, дал показания по делу о незаконном выведении средств за границу. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru из зала Гагаринского районного суда Москвы.

«Вину признаю. Я дал признательные показания. Изобличил других членов группы, также изобличил лиц, совершавших аналогичные преступления», — рассказал Вишняк.

По словам мужчины, он занимался разработкой сайта и мобильного приложения, а также открывал счета в ОАЭ для проведения фитнес-марафонов. Кроме того, он сам предложил супругам Чекалиным маркетинговые услуги, которые они использовали для продвижения своих мероприятий в соцсетях. Оплата за марафоны проходила через платежную систему, расчеты велись в дирхамах.

Вишняк уточнил, что обсуждал оплаченные мероприятия с Артемом Чекалиным в личных переписках, где были указаны конкретные суммы. Экс-партнер по бизнесу заявил, что Чекалин знал о том, что деньги поступают на счета нерезидента России, минуя налоговые органы.

«Артем был организатором преступной деятельности, Валерия Чекалина занималась рекламной съемкой. Чекалин также руководил финансово-хозяйственной деятельностью», — отметил свидетель в ходе очной ставки.

Ранее в тот же день суд отказал блогеру в возврате изъятых во время обыска ювелирных украшений и часов. Гагаринский суд Москвы 24 ноября 2025 года продлил на полгода домашний арест Чекалиной и ее бывшему супругу Артему.

Лерчек 1 декабря не признала вину в выводе средств за границу, заявив, что ей непонятна суть предъявленного обвинения. В свою очередь, экс-супруг признал вину в совершении налогового преступления, но отрицал причастность к переводу средств за пределы России.

Уголовное дело против Чекалиной и Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года. Их вместе с одним из сообщников заподозрили в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
25 дек
«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии
22 дек
Экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов
3 дек
Под домашним арестом с клеевым пистолетом: беременная Лерчек готовится к Новому году
1 дек
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
1 дек
Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении
28 нояб
Адвокат Лерчек попросил суд направить блогершу на обследование по беременности
24 нояб
Суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным
14 нояб
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
14 нояб
Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
7 нояб
Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Общественная палата предложила продлить работу детских садов
21:11
Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж
20:57
«Ой, холодно!» — Иностранцы поделились впечатлениями после крещенских купаний в РФ
20:42
Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира
20:41
«Быстро и качественно»: Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении
20:25
Наперекор новоюлианскому календарю: на Украине массово отметили Крещение 19 января

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным
«Крайне тяжело»: Татьяна Буланова раскрыла тайны своей многолетней фобии
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026