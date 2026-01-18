Тревожная ситуация для Канады: Эрл Расмуссен о присоединении США Гренландии

Политолог Расмуссен: Если Гренландия присоединится к США, Канаде будет непросто

В случае присоединения острова Гренландия к США, Канада окажется в чрезвычайно сложном положении. Об этом заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что его (президента США Дональда Трампа — Прим. Ред.) истинная цель, основная цель — доступ к ресурсам, редкоземельным элементам и больший контроль над международными водными путями, проходящими через этот регион. В таком случае Канада окажется по сути в запертом положении», — сказал Расмуссен.

По словам политолога, у Канады останутся порты и выходы к морю, но со всех сторон она будет окружена территорией США, что поставит страну в довольно непростое положение.

«Думаю, если это продолжится <…> Гренландия может стать 51-м штатом, а Канада 52-м, или же значительные и стратегически важные части Канады могут быть аннексированы Соединенными Штатами», — пояснил Расмуссен.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что Гренландия должна стать частью США.

Дональд Трамп утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала. Аналогичную позицию высказывали также в Дании и Норвегии.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять его от возможной внешней угрозы.

