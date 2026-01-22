На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Мирослава

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Наша с Вами поддержка сейчас очень нужна восьмилетнему Мирославу, у которого детский церебральный паралич. Мальчику необходим курс реабилитации стоимостью 1 578 800 рублей, чтобы начать ходить. Помочь можно буквально в один клик — отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 43-75 или отсканировать QR-код на экране.

По-другому 8-летний Мирослав просто не может. У него тяжелый диагноз — ДЦП, поставленный вскоре после рождения. И это был не единственный удар для семьи — сестра-двойняшка мальчика умерла еще в утробе. Шансов на спасение не давали и Мирославу.

«Никто не верил в него. Вообще. А ему и сейчас, и тогда, наверное, это больше всего нужно. Он очень сильный и он упорно борется», — рассказала мама Мирослава Дарья Тихонова.

Потому мальчик выжил. И с тех пор каждый день борется со своим недугом. Он уже перенес операцию, благодаря которой начал ходить самостоятельно. Но эффекта хватило ненадолго. Сейчас мышцы чересчур расслаблены. Несмотря на это, Мирослав обожает спорт, особенно баскетбол и плавание. Вода давно стала для него не просто частью реабилитации, а любимой стихией.

Благодаря сохранному интеллекту, Мирослав старательно учится в школе по специальной программе и много времени проводит с мамой за обучающими играми. С каждым годом становится все более самостоятельным. Даже в экстренных ситуациях реагирует моментально.

«От болевого шока я сознание потеряла. Догадался и в 112 позвонить, и бабушке позвонить, и скорую вызвать», — поделилась мама Мирослава Дарья Тихонова.

Между тем, врачи уверены: вернуть мышцам тонус и встать на ноги можно. Для этого необходимо пройти комплексную реабилитацию. Она включает в себя, в первую очередь, усиленные занятия адаптивной физкультурой и массаж. И начинать нужно как можно скорее.

«Когда ребенок становится старше, усиливается контрактура, вес, рост добавляется. Это усложняет процесс реабилитации, соответственно, действует на результат», — объяснил реабилитолог Александр Рябоконь.

Помимо курса реабилитации требуется оборудование для восстановления — это и ходунки, которые поддерживают ребенка, и новая коляска — из старой он вырос, и специальный ортопедический вертикализатор. Все вместе стоит 1 578 800 рублей. Мама Мирослава работает, но ее доходы не покроют все затраты.

«У нас нет бесплатных реабилитаций, у нас нет выездных реабилитаций. У нас все идет за свой счет. Потому что нет постоянной прописки. Квартира у меня служебная», — поделилась мама Мирослава.

У самого Мирослава есть мечта. Очень простая и пока очень трудно осуществимая.

«Встать и мяч кинуть», — сказал Ярослав.

Мы можем помочь приблизить этот самый момент, пожертвовав деньги на реабилитацию, чтобы недостижимые сейчас цели стали будничной реальностью. Мирослав очень хочет без сторонней помощи справляться с бытовыми вещами, полноценно учиться или просто выбегать иногда на улицу — поиграть с ребятами в баскетбол.

Давайте вместе поможем Мирославу. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 43-75. Большое Вам спасибо.

