Захоронения с более чем 500 телами нашли в Курской области после вторжения ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Могилы были обнаружены в период с 6 августа 2024 года.

Сколько человек погибло в Курской области от вторжения ВСУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Курская область Спецоперация

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в регионе обнаружили массовые захоронения с 524 телами погибших. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Тела были обнаружены с 6 августа 2024 года, уточнила омбудсмен. Кроме того, с момента террористического нападения украинских боевиков на Курскую область и по настоящее время компетентные органы используют все ресурсы, чтобы способствовать розыску пропавших без вести жителей приграничного региона.

В базе лиц с неустановленным местонахождением были указаны 2173 человека, из которых 1378 уже найдены, 343 обнаружены погибшими. Судьба еще 452 человек по-прежнему неизвестна.

Ранее 5-tv.ru писал об истории жительницы города Суджа по имени Светлана, которая считалась погибшей в ходе вторжения, однако выжила и вышла на связь, узнав себя в книге «Суджа: туда и обратно», посвященной освобождению города Вооруженными силами Российской Федерации.

