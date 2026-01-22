Захоронения с более чем 500 телами нашли в Курской области после вторжения ВСУ

Могилы были обнаружены в период с 6 августа 2024 года.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в регионе обнаружили массовые захоронения с 524 телами погибших. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Тела были обнаружены с 6 августа 2024 года, уточнила омбудсмен. Кроме того, с момента террористического нападения украинских боевиков на Курскую область и по настоящее время компетентные органы используют все ресурсы, чтобы способствовать розыску пропавших без вести жителей приграничного региона.
В базе лиц с неустановленным местонахождением были указаны 2173 человека, из которых 1378 уже найдены, 343 обнаружены погибшими. Судьба еще 452 человек по-прежнему неизвестна.
Ранее 5-tv.ru писал об истории жительницы города Суджа по имени Светлана, которая считалась погибшей в ходе вторжения, однако выжила и вышла на связь, узнав себя в книге «Суджа: туда и обратно», посвященной освобождению города Вооруженными силами Российской Федерации.
