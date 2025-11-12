«Очень много крови потеряли»: выжившая после атаки ВСУ рассказала о чудесном спасении

Жительница Суджи Светлана выжила вместе с дочерью после атаки ВСУ

Жительница Суджи по имени Светлана, которую считали погибшей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжила вместе с семилетней дочерью Ксюшей. Она узнала себя в книге «Суджа: туда и обратно», где описывались события во время борьбы за город. Она написана военным из 810-й бригады морской пехоты Александром Бутаковым с позывным «Егерь». После этого Светлана сама вышла на связь с военным и рассказала о своем чудесном спасении. Ее комментарий приводит 5-tv.ru.

В одной из глав Егерь говорил о событиях 6 августа 2024 года в Судже, когда FPV-дрон атаковал машину, в которой ехала женщина с ребенком и мужем. Тогда семью посчитали погибшими.

Светлана рассказала, что все началось еще в пять утра, когда начались сильнейшие взрывы в центре города. Знакомые посоветовали ей и ее супругу Алексею срочно уезжать оттуда.

«Муж сказал, что мы с дочкой можем ехать, а он нет, так как должен доделать клиенту машину. Ведь человеку нужна машина, и он не может так все бросить. Мы с дочкой приняли решение остаться с Лешей дома. Подумали, может, как всегда, погремит, да и успокоится», — говорит Светлана.

Тем временем многие жители уже начали покидать свои дома. На следующий день женщина поехала искать хозяина машины, но оказалось, что он уже уехал из города, не предупредив об этом Алексея.

«После обеда к нам прибежал сосед и сказал, чтобы мы срочно уезжали, так как ВСУ прорвала границу и их танки уже в городе. Муж сначала не захотел уезжать. Сказал нам с дочкой, чтобы мы уезжали, а он останется и будет защищать свой дом», — вспоминает женщина.

Мужчине было тяжело покидать дом, но позже он все же согласился поехать с женой и дочерью. По дороге они также должны были забрать маму Светланы и ее брата. Алексей хотел довести их самостоятельно до Курска, заправиться и поехать обратно. Но этого не случилось.

«Как только мы выехали с улицы Чехова на Октябрьскую, мы увидели очень много следов от военной техники и полностью пустые улицы. Я начала задавать вопросы мужу по поводу следов, как в один миг все изменилось. Я даже сразу не поняла, что случилось, так как орала от жуткой боли. Когда машина остановилась и меня отпустила боль, я посмотрела вокруг и поняла, что нас атаковал дрон. Леша погиб на месте, ему оторвало голову. Оглянулась назад и увидела, что дочка начала шевелиться, она была вся в крови. Надо было срочно спасать дочь и отвезти ее в больницу. О себе я в тот момент вообще не думала», — говорит она.

Ситуация осложнялась тем, что двери машины были заблокированы деревом. Светлана кое-как выбралась через окно и смогла вытащить ребенка.

«Мы обе получили сильные осколочные ранения и повреждения внутренних органов. Пошли за помощью, когда шли по дороге, проезжали машины, но никто не останавливался. Так прошли большое расстояние. Видимо, мне помогло идти состояние шока и желание спасти дочь», — говорит женщина.

Они увидели, что их машина была вся в дыму, она полностью сгорела. Светлана дошла до дома своей мамы. Она попросила забрать вещи и вытащить из авто мужа.

«На наше счастье, по улице мамы проезжал глава Замостянского сельского совета Кирин Валерий Васильевич, дай Бог ему крепкого здоровья. Он с моим братом, рискуя своей жизнью, за что ему низкий поклон, вывез нас из Суджи. Все сиденье и плед, который был под нами, были в крови, просто насквозь, очень много крови потеряли», — вспоминает Светлана.

Мать и дочь довезли до местной больницы, где их прооперировали. После этого их отправили на лечение в Москву. Они обе были в тяжелом состоянии. Ребенок лежал в НИИ трансплантологии имени Рошаля, с повреждениями внутренних органов, а Светлану отвезли в НМХЦ имени Пирогова.

«Первое, что я услышала: „Все хорошо, вы в Москве и вам сохранили ногу“. За что я очень благодарна врачам отделения сосудистой хирургии ОБУЗ „Курская ОМКБ“, которые меня прооперировали и сохранили мне ногу. Еще хочу выразить огромную благодарность врачам ОБУЗ „Детской клинической больнице“ на Хуторской, за то, что прооперировали мою дочь, так как у нее было брюшное проникновение», — говорит женщина.

