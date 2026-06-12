ВС РФ уничтожают окруженных в котле Константиновки украинских боевиков

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Наши войска установили полный контроль над восточной частью города, штурмовики завершают уничтожение окруженного противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Новости из зоны специальной военной операции говорят о том, что уже в ближайшее время мы получим сообщения об освобождении крупнейшего за последнее время населенного пункта в Донбассе.

Основные боевые действия разворачиваются в районе Константиновки. И в нашем Минобороны сообщают, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города. Уже сейчас там идут уличные бои. Кроме того, освобожден поселок Роскошное. А это значит, что российские бойцы обходят Константиновку с нескольких сторон.

Детали операции — в репортаже нашего военного корреспондента Станислава Григорьева.

Снятое беспилотником группировки войск «Юг» видео словно анонс к очень важной победе, которая может вот-вот случиться. На нем видно, как российский флаг развевается на ступенях Свято-Сретенского храма в городе Константиновке.

Этот населенный пункт уже частично под контролем российской армии, и число наших военных в нем только прибавляется. Впрочем, просто так враги ничего не отдают. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Буквально каждую улицу они превратили в труднопроходимый рубеж.

«Впереди находятся штурмовики, закрепы. За ними уже начинаются подразделения БПЛА, „глазки“, FPV-дроны», — отметил командир штурмовой роты с позывным Яриус.

Причем сражаются уже и люди, и роботы. На многочисленных записях, снятых в городе, дроны сбивают другие дроны, взрывают наземные беспилотники, а FPV-камикадзе рыщут буквально везде в поисках жертв. На одном из таких видео БПЛА залетел в дом и отразился в зеркале, а потом разнес укрытие противника на куски.

Константиновка давно уже стала полем высокотехнологичной битвы, но еще раньше она приобрела статус своеобразного ключа к Краматорской агломерации. Ее обкладывали с разных сторон, блокировали подъезды.

На днях зона контроля ВСУ в ней стала похожа на «бутылочное горлышко», а сейчас оно замкнулось.

Военные мотострелкового полка 1194 разговаривают со съемочной группой «Известий» в блиндаже, в котором немало трофейного оружия из Константиновки. На то, в чем секрет упорства врага, российские бойцы отвечают просто: ВСУ повсеместно сделали ставку на беспилотники.

«Они же у нас как — сидят в обороне, но в активной обороне. А у них активная оборона заключается в том, что это ведение разведки с неба», — подчеркнул командир штурмового батальона с позывным Крупный.

Небо над Константиновкой чрезвычайно «грязное». Одновременно в нем находятся даже не десятки, а сотни дронов. А в подвалах города множество врагов.

«Против нас противостояло несколько бригад, порядка шести бригад на нашем направлении, плюс мелкие подразделения», — отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелкового полка с позывным Русич.

И все это воинство теперь удалось рассечь на части. Константиновка «заливается» нашими войсками, так что части гарнизона ВСУ просто некуда деться. А обрабатывают ее с трех сторон.

«Дроны, авиация и классическая артиллерия. На этом направлении все эти средства поражения работают в комплексе», — подчеркнул военкор.

Нужно еще немало сил, чтобы победить здесь врага. Но, как говорят представители группировки «Юг», финал уже виден. Отдельные боевики ВСУ уже начали переодеваться в гражданскую одежду, что указывает на их намерения просочиться назад к своим. Их поражение уже очевидно.

Тема:
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