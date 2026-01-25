Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских дрона над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 января отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Наибольшее число БПЛА сбили над Брянской областью — 18 аппаратов. Еще 15 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края, девять — над Ростовской областью. Четыре дрона перехватили над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской.

Как ранее писал 5-tv.ru, вечером 24 января украинские боевики нанесли массированный обстрел Белгорода, предположительно, с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. В ходе атаки получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать.

