Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских дрона над российскими регионами

Больше всего дронов сбили над Брянской областью и Кубанью.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 января отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Наибольшее число БПЛА сбили над Брянской областью — 18 аппаратов. Еще 15 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края, девять — над Ростовской областью. Четыре дрона перехватили над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской.
Как ранее писал 5-tv.ru, вечером 24 января украинские боевики нанесли массированный обстрел Белгорода, предположительно, с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. В ходе атаки получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать.
