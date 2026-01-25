Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 2 608 0

В Соединенных Штатах температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Richard B. Levine; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В магазинах Нью-Йорка начали заканчиваться продукты. Это произошло на фоне истерии, которая развернулась в ожидании зимнего шторма. Американцы буквально за сутки смели с полок все: воду, хлеб, мясо, фрукты. 

Корреспондент 5-tv.ru заснял обстановку в нью-йоркском супермаркете с пустыми прилавками. В комментариях под подобными снимками надвигающуюся непогоду местные уже успели окрестить «катастрофической». В ближайшие дни на территории США температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Тем временем энергетические службы страны в 19 северных и западных штатах переведены в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. Кроме того, в Америке по-прежнему остается сложной ситуация на дорогах — снегоуборочные машины не справляются с объемными осадками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московские власти повысят температуру в системе отопления из-за резкого похолодания. Самым холодным днем зимы, по словам синоптиков, станет воскресенье, 25 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
24 янв
Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
22 янв
Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи
22 янв
Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января
21 янв
Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
20 янв
Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
20 янв
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
19 янв
Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января
19 янв
Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых
18 янв
Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии
18 янв
Ветер перемен: какая погода ждет столичный регион 18 января
-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Мясо и масло против каш: власти США представили новые рекомендации по питанию
12:33
Президент Румынии назвал условие для присоединения Молдавии
12:15
Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании из-за Гренландии
12:12
Машина застряла в снегу, а поблизости никого? Главные ошибки водителей на дороге зимой
12:00
Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей
11:59
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма

Сейчас читают

Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу
«Сегодня ты, а завтра тебя»: почему второй сезон «Детей перемен» стал жестоким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026