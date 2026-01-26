Когда уже потеплеет? Столичный регион ждут изменения

Морозы отступают, но москвичам не стоит ждать сильных изменений вы понедельник.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гидрометцентр РФ: 27 января температура в Москве превысит климатическую норму
Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в понедельник, 26 января. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В Москве днем столбики термометров покажут от –10 до –12 градусов, ночью температура опустится до –12 градусов. В Московской области днем будет от –10 до –15 градусов, ночью до –15. Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 751–756 мм рт. ст.
Ранее, 24 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с 26 января начнется постепенное потепление. Уже 27 и 28 января температура воздуха в Москве превысит климатическую норму и будет сопровождаться снегопадами.
Таким образом, несмотря на мороз и гололедицу в начале недели, жители столицы могут рассчитывать на потепление и более мягкие погодные условия к концу января.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 янв
- Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
- 24 янв
- Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
- 22 янв
- Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи
- 22 янв
- Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января
- 21 янв
- Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
- 20 янв
- Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
- 20 янв
- В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
- 19 янв
- Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января
- 19 янв
- Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых
- 18 янв
- Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии
Читайте также
84%
Нашли ошибку?