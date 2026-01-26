Когда уже потеплеет? Столичный регион ждут изменения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Морозы отступают, но москвичам не стоит ждать сильных изменений вы понедельник.

Когда потеплеет в Москве и Московской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Гидрометцентр РФ: 27 января температура в Москве превысит климатическую норму

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в понедельник, 26 января. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В Москве днем столбики термометров покажут от –10 до –12 градусов, ночью температура опустится до –12 градусов. В Московской области днем будет от –10 до –15 градусов, ночью до –15. Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 751–756 мм рт. ст.

Ранее, 24 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с 26 января начнется постепенное потепление. Уже 27 и 28 января температура воздуха в Москве превысит климатическую норму и будет сопровождаться снегопадами.

Таким образом, несмотря на мороз и гололедицу в начале недели, жители столицы могут рассчитывать на потепление и более мягкие погодные условия к концу января.

Тема:
Погода

