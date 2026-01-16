Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки
Семь человек ходили по самому краю.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве заметили коммунальщиков-экстремалов. Семь человек чистили крышу без страховки, а чтобы сбросить с нее снег, то и дело соскальзывали к самому краю.
А на Камчатке коллапс из-за снежной бури, жертвой которой уже стали два человека, резко осложнил борьбу с возгоранием в жилом доме. Машина МЧС не смогла доехать до места — путь преградили огромные сугробы. Пожарным пришлось пробираться сквозь них пешком с оборудованием в руках. Огонь потушили, но три человека, включая детей, пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что по всей стране сотни человек, и в основном, конечно, дети, оказались на больничных койках, после катания на «ватрушках» на не оборудованных горках. Ситуация повторяется из года в год, все говорят об опасности таких катаний, но в травме не становится меньше пациентов со сломанными ногами, руками и позвоночниками.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 янв
- Зима напомнит о себе: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
- 15 янв
- В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы
- 15 янв
- Снежный апокалипсис: как справляются с ударом стихии на Камчатке
- 15 янв
- Сирены и закрытые школы: на Камчатке продолжает бушевать непогода
- 13 янв
- Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
- 13 янв
- В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей
- 12 янв
- Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»
- 12 янв
- Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 12 янв
- С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
Читайте также
85%
Нашли ошибку?