Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки

Семь человек ходили по самому краю.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев

Погода

В Москве заметили коммунальщиков-экстремалов. Семь человек чистили крышу без страховки, а чтобы сбросить с нее снег, то и дело соскальзывали к самому краю.

А на Камчатке коллапс из-за снежной бури, жертвой которой уже стали два человека, резко осложнил борьбу с возгоранием в жилом доме. Машина МЧС не смогла доехать до места — путь преградили огромные сугробы. Пожарным пришлось пробираться сквозь них пешком с оборудованием в руках. Огонь потушили, но три человека, включая детей, пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что по всей стране сотни человек, и в основном, конечно, дети, оказались на больничных койках, после катания на «ватрушках» на не оборудованных горках. Ситуация повторяется из года в год, все говорят об опасности таких катаний, но в травме не становится меньше пациентов со сломанными ногами, руками и позвоночниками.

Погода
