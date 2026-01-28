«Я обалдела»: Ольга Бузова о неожиданной встрече с Давой после расставания
Телеведущая призналась, что решилась на поступок, которого от себя не ожидала.
Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь
Ольга Бузова попросила Давида Манукяна беречь семью
Телеведущая Ольга Бузова призналась, что испытала сильные эмоции, неожиданно увидев своего бывшего возлюбленного, блогера Давида Манукяна, после расставания. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, отметив, что встреча произошла уже после того, как он устроил личную жизнь и стал отцом.
«Я обалдела от того, что я это сделала. Ты ведь никогда не можешь быть готовым к тому, что ты будешь испытывать», — призналась Бузова, рассказывая о моменте, когда решила подойти и поздравить Давида и его жену.
Далее телеведущая пояснила, что сознательно не хочет подробно говорить о прошлых чувствах, поскольку Манукян сейчас женат и у него есть ребенок. По ее словам, за это время было сказано слишком много, а саму ситуацию она давно для себя закрыла. Бузова подчеркнула, что искренне простила бывшего партнера и отпустила прошлое.
Она рассказала, что поздравила не только Давида, но и его супругу — певицу Мари Краймбрери, обняла ее и сказала, что дети — это счастье и настоящее чудо. По словам Бузовой, этот поступок был для нее спонтанным, но абсолютно искренним. Она добавила, что пожелала паре счастья и отдельно попросила Давида беречь свою семью.
Телеведущая отметила, что рада, если бывший возлюбленный действительно нашел гармонию и счастлив в новых отношениях. При этом она подчеркнула, что не испытывает ревности и не держит зла, а ее поздравление стало внутренним подтверждением того, что прошлое больше не имеет над ней власти.
Сейчас Бузова не афиширует личную жизнь и сосредоточена на работе. Она неоднократно говорила о желании создать семью и стать матерью, однако на данный момент ее сердце остается свободным.
