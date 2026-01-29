Разумная забота: школы и вузы предложили перевести на дистант в сильные снегопады

Депутат Плякин: школы и вузы могут перевести на удаленку в сильные снегопады

Во время сильных снегопадов школьников и студентов могут перевести на дистанционное обучение. Об этом изданию Life.ru рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Плякин.

Он пояснил, что, когда зимой выпадает большое количество осадков, ситуация на дорогах и тротуарах заметно ухудшается. Поэтому школьников и студентов имеет смысл в такую погоду переводить на удаленное обучение.

«В такие снежные дни город становится одним большим катком — без тренера, без страховки и с очень скользкими правилами. Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы», — пояснил Плякин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Однако это от проблем с передвижением по городу это не спасает. В столице наблюдаются десятибалльные пробки. Особенно остро проблема ощущается в центре Москвы и на выездах из города.

