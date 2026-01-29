Разумная забота: школы и вузы предложили перевести на дистант в сильные снегопады

Дистанционное обучение во время непогоды поможет избежать проблем со здоровьем.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Ясько
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Депутат Плякин: школы и вузы могут перевести на удаленку в сильные снегопады
Во время сильных снегопадов школьников и студентов могут перевести на дистанционное обучение. Об этом изданию Life.ru рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Плякин.
Он пояснил, что, когда зимой выпадает большое количество осадков, ситуация на дорогах и тротуарах заметно ухудшается. Поэтому школьников и студентов имеет смысл в такую погоду переводить на удаленное обучение.
«В такие снежные дни город становится одним большим катком — без тренера, без страховки и с очень скользкими правилами. Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы», — пояснил Плякин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Однако это от проблем с передвижением по городу это не спасает. В столице наблюдаются десятибалльные пробки. Особенно остро проблема ощущается в центре Москвы и на выездах из города.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 янв
- Третий день борьбы со стихией: когда Москву перестанет заваливать снегом
- 29 янв
- Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности
- 29 янв
- Машины в сугробах и километровые пробки: когда закончится снегопад в Москве
- 29 янв
- Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
- 28 янв
- Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
- 28 янв
- Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд
- 27 янв
- Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным
- 27 янв
- Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
- 27 янв
- Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках
- 27 янв
- Слишком зимняя Москва: чего лучше не делать в сильный снегопад
92%
Нашли ошибку?