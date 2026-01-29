Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности
Жители столицы и Подмосковья часами ждали автобусов или шли пешком, а коммунальные службы не успевают убирать снег.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Рекордный снегопад проверил москвичей на прочность. Движение на дорогах минувшим вечером остановилось, пробки достигли десяти баллов. Проезд заблокировали буксующие фуры.
Самая сложная ситуация в центре и на выезде из города. Жители Подмосковья не могли попасть домой. Автобусов ждали по несколько часов в огромных очередях.
Не протолкнуться было и в метро. В итоге многие решили добираться пешком.
Высота сугробов в столице может побить рекорд 70-летней давности. В ближайшие часы снегопад не прекратится. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но снега так много, что его не успевают вывозить.
Десятки грузовиков застряли в очереди к снегоплавильному пункту.
