Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности

Эфирная новость 24 0

Жители столицы и Подмосковья часами ждали автобусов или шли пешком, а коммунальные службы не успевают убирать снег.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Рекордный снегопад проверил москвичей на прочность. Движение на дорогах минувшим вечером остановилось, пробки достигли десяти баллов. Проезд заблокировали буксующие фуры.

Самая сложная ситуация в центре и на выезде из города. Жители Подмосковья не могли попасть домой. Автобусов ждали по несколько часов в огромных очередях.

Не протолкнуться было и в метро. В итоге многие решили добираться пешком.

Высота сугробов в столице может побить рекорд 70-летней давности. В ближайшие часы снегопад не прекратится. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но снега так много, что его не успевают вывозить.

Десятки грузовиков застряли в очереди к снегоплавильному пункту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
