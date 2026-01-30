Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за иморозов

Жители центральной России готовятся к новым погодным испытаниям. Арктическое вторжение начнется в ближайшие часы сразу в нескольких регионах.

После затяжного снегопада в Москве ударят морозы. Водителей предупреждают о гололедице. Температура резко опустится ниже минус 25. Неприятных ощущений добавит сильный ветер.

Морозы и в Петербурге. В городе объявлен желтый уровень опасности. Жителей просят реже выходить на улицу.

Экстремально низкую температуру прогнозируют в Ивановской и Тверской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Ярославской и Рязанской областях. Потепление придет не раньше вторника.

