Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы
В центр России стремительно движется арктическое вторжение.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за иморозов
Жители центральной России готовятся к новым погодным испытаниям. Арктическое вторжение начнется в ближайшие часы сразу в нескольких регионах.
После затяжного снегопада в Москве ударят морозы. Водителей предупреждают о гололедице. Температура резко опустится ниже минус 25. Неприятных ощущений добавит сильный ветер.
Морозы и в Петербурге. В городе объявлен желтый уровень опасности. Жителей просят реже выходить на улицу.
Экстремально низкую температуру прогнозируют в Ивановской и Тверской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Ярославской и Рязанской областях. Потепление придет не раньше вторника.
