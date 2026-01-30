Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы

Эфирная новость 50 0

В центр России стремительно движется арктическое вторжение.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за иморозов

Жители центральной России готовятся к новым погодным испытаниям. Арктическое вторжение начнется в ближайшие часы сразу в нескольких регионах.

После затяжного снегопада в Москве ударят морозы. Водителей предупреждают о гололедице. Температура резко опустится ниже минус 25. Неприятных ощущений добавит сильный ветер.

Морозы и в Петербурге. В городе объявлен желтый уровень опасности. Жителей просят реже выходить на улицу.

Экстремально низкую температуру прогнозируют в Ивановской и Тверской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Ярославской и Рязанской областях. Потепление придет не раньше вторника.

Тема:
Погода
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
