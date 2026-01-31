«Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии

Алексей Мокряков
Электроснабжение Мурманска и ЗАТО Североморск восстановлено полностью.

Россети Северо-Запад завершили работы по устранению аварии

Энергетики «Россети Северо-Запад» завершили восстановление электроснабжения потребителей в Мурманске и ЗАТО город Североморск, ранее оставшихся без напряжения. Технологическое нарушение, зафиксированное 31 января, было оперативно локализовано и устранено. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и обледенение при температуре воздуха ниже −31 по Цельсию, что привело к повреждению грозотроса на линии электропередачи. Опоры ЛЭП в ходе происшествия не пострадали.

Ограничение электроснабжения коснулось менее пятой части населения указанных территорий, отметили в «Россетях». После поступления информации об отключении специалисты выполнили необходимые переключения. В приоритетном порядке котельные и отдельные жилые дома были подключены по резервным схемам.

В настоящее время электроснабжение осуществляется в полном объеме. Компании, обеспечивающие работу распределительных сетей в регионе, продолжают подключение всех потребителей к штатным схемам.

Кроме того, энергетики в круглосуточном режиме выполняют установку постоянных металлических опор. Работы направлены на окончательное восстановление нормальных схем электроснабжения после технологического нарушения, произошедшего в конце минувшей недели.

