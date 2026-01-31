«Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии

Электроснабжение Мурманска и ЗАТО Североморск восстановлено полностью.
Фото: пресс-служба ПАО "Россети"
Энергетики «Россети Северо-Запад» завершили восстановление электроснабжения потребителей в Мурманске и ЗАТО город Североморск, ранее оставшихся без напряжения. Технологическое нарушение, зафиксированное 31 января, было оперативно локализовано и устранено. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».
Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и обледенение при температуре воздуха ниже −31 по Цельсию, что привело к повреждению грозотроса на линии электропередачи. Опоры ЛЭП в ходе происшествия не пострадали.
Ограничение электроснабжения коснулось менее пятой части населения указанных территорий, отметили в «Россетях». После поступления информации об отключении специалисты выполнили необходимые переключения. В приоритетном порядке котельные и отдельные жилые дома были подключены по резервным схемам.
В настоящее время электроснабжение осуществляется в полном объеме. Компании, обеспечивающие работу распределительных сетей в регионе, продолжают подключение всех потребителей к штатным схемам.
Кроме того, энергетики в круглосуточном режиме выполняют установку постоянных металлических опор. Работы направлены на окончательное восстановление нормальных схем электроснабжения после технологического нарушения, произошедшего в конце минувшей недели.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 янв
- Морозная экзотика: иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег
- 30 янв
- Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы
- 30 янв
- Арктическое вторжение: Москву ждут морозы до минус 25 градусов
- 29 янв
- В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада
- 29 янв
- Разумная забота: школы и вузы предложили перевести на дистант в сильные снегопады
- 29 янв
- Третий день борьбы со стихией: когда Москву перестанет заваливать снегом
- 29 янв
- Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности
- 29 янв
- Машины в сугробах и километровые пробки: когда закончится снегопад в Москве
- 29 янв
- Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
- 28 янв
- Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
92%
Нашли ошибку?