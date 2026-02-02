«Кинематограф не будет прежним»: Бузова о своем появлении в большом кино

Лилия Килячкова
Телезвезда шла к этому с 16 лет.

Ольга Бузова

Ольга Бузова заявила, что с ее приходом в кино кинематограф не будет прежним

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что с ее приходом в кино кинематограф не будет прежним. Об этом исполнительница хита «Мало половин» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

«Сегодня вы станете свидетелями того, как кинематограф больше не будет прежним. Туда пришла я — ваша Оля, которая мечтала об этом с 16 лет. Немножко серьезности, потому что я очень волнуюсь, по-хорошему волнуюсь», — поделилась Бузова.

Фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. В картине Ольга Бузова играет саму себя. По сюжету звезда сцены и экрана мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение.

Она хочет купить квартиру на заработанные деньги, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложить все средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Ольга соглашается, но вскоре узнает, что Генрих оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Теперь Ольге предстоит попытаться вернуть свои деньги.

В фильме также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что быший муж Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов отказался идти на премьеру фильма с ней в главной роли.

