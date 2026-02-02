«Пусть уходят»: Бузова дала совет недовольным актерам

Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам уходить из кино

Телеведущая и певица Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам уходить из кино. Об этом исполнительница хита «Мало половин» заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

Многие актеры жалуются на сложности своей профессии, однако телезвезда не понимает таких людей.

«Хватит жаловаться. Надо наслаждаться <…> Ну пусть уходят. Я вообще не понимаю, зачем нужно жаловаться», — подчеркнула Бузова.

Для себя она нашла в актерской профессии очень много плюсов, например, четко распланированный график. Кроме того, Бузова поделилась, что во время съемок у нее наладился сон, и она начала спать днем, хотя раньше такое не практиковала.

«В тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прям на 40 минут выключалась. Я причем спала, не знаю, как дива, как кинодива. <…> Я нашла в этом большой-большой кайф. Я думаю: господи, как классно сниматься в кино!» — рассказала артистка.

Фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. По сюжету звезда сцены и экрана мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение.

Она хочет купить квартиру на заработанные деньги, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложить все средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Ольга соглашается, но вскоре узнает, что Генрих оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Теперь Ольге предстоит попытаться вернуть свои деньги.

В фильме также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

