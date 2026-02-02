«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 47 0

Продуктивности звезды можно только позавидовать.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова не готова отказаться от профессии телеведущей в пользу кино

Телеведущая и певица Ольга Бузова не готова отказаться от своей профессии в пользу кино. Об этом исполнительница хита «Мало половин» заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

«Все меня пытаются заставить от чего-то отказаться. Я не готова не отказываться ни от чего. Я считаю, что если получается совмещать многие ипостаси профессии, и если ничего при этом и никто не страдает и никому от этого не плохо — это самое главное, то можно совмещать», — заявила телезвезда.

Бузова напомнила, как совмещала съемки нескольких телепроектов, спортзал, встречи с семьей, путешествия, музыкальную карьеру и работу в кино. Пока у нее это отлично получается. Более того, Ольга не готова на этом останавливаться.

«Я хочу еще. Мне мало. Мне мало не только половины. Я хочу еще. <…> Я люблю свою работу, я кайфую, если главное, чтобы не в ущерб, конечно же, себе и своему здоровью», — заявила Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бузова посоветовала недовольным актерам уходить из кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
2 февр
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
2 февр
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
2 февр
«Пусть уходят»: Бузова дала совет недовольным актерам
2 февр
«Кинематограф не будет прежним»: Бузова о своем появлении в большом кино
2 февр
Не хочет «Равиоли Оли»: Тарасов отказался идти на премьеру фильма с Бузовой
30 янв
«Держал на чердаке»: Тарасов ответил на обвинения Бузовой
28 янв
«Ее не принимали, но любил народ»: Бузова сравнила себя с принцессой Дианой
28 янв
«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
28 янв
«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым
28 янв
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины
20:43
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
20:36
В результате аварии на трассе в Красноярском крае погибли трое подростков
20:31
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
20:17
Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов
20:03
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Любовь на высокой скорости: Ким Кардашьян закрутила роман с пилотом «Формулы-1»
Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео